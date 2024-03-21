Вашингтон, 21 марта, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Россия после окончания специальной военной операции восстановит Вооружённые силы гораздо быстрее, чем это сделают страны Европы. Об этом 21 марта написала американская газета The Wall Street Journal.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Москва сможет восстановить свои вооружённые силы в течение нескольких лет после окончания СВО. НАТО тем временем истощило свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии», — говорится в публикации.

По словам автора материала, Европе необходимо как минимум 20 лет на создание самодостаточных и независящих от США войск.

При этом на укрепление европейской безопасности потребуется увеличение оборонных расходов, а в данный момент многие страны Европы сокращают бюджет из-за огромных долгов и слабого экономического роста, уточняется в статье.

Генерал-лейтенант вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тис заявил газете, что бельгийским властям для закупки достаточного для борьбы с потенциальным вторжением в течение нескольких недель объёма боеприпасов нужно свыше 5 млрд долларов.

Как отметил научный сотрудник по вопросам европейской безопасности Королевского института объединённых вооружённых сил Великобритании Эдвард Арнольд, Европа не в состоянии рассмотреть возможность того, как НАТО будет функционировать без поддержки США.

«На официальных заседаниях ничего не изменится. Но когда они пойдут пить кофе, они, вероятно, скажут: «Боже, что бы мы делали без американцев?» — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что западная военная и финансовая помощь не поможет Киеву предотвратить наступление армии России. Он признал, что российские военные имеют колоссальное преимущество в зоне боевых действий.

Издание Foreign Policy 16 марта написало, что ВС России могут совершить крупнейший прорыв на фронте уже в ближайшие месяцы. Отмечалось, что причиной этого может стать превосходство в артиллерии и количестве снарядов у армии России.

В России неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву Западом никак не влияют на ход СВО и только затягивают конфликт. Так, в декабре 2023 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.