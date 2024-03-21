В США сравнили сроки восстановления ВС России и армий Европы
WSJ: Россия после спецоперации восстановит свою армию гораздо быстрее Европы
Вашингтон, 21 марта, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Россия после окончания специальной военной операции восстановит Вооружённые силы гораздо быстрее, чем это сделают страны Европы. Об этом 21 марта написала американская газета The Wall Street Journal.
«Москва сможет восстановить свои вооружённые силы в течение нескольких лет после окончания СВО. НАТО тем временем истощило свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии», — говорится в публикации.
По словам автора материала, Европе необходимо как минимум 20 лет на создание самодостаточных и независящих от США войск.
При этом на укрепление европейской безопасности потребуется увеличение оборонных расходов, а в данный момент многие страны Европы сокращают бюджет из-за огромных долгов и слабого экономического роста, уточняется в статье.
Генерал-лейтенант вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тис заявил газете, что бельгийским властям для закупки достаточного для борьбы с потенциальным вторжением в течение нескольких недель объёма боеприпасов нужно свыше 5 млрд долларов.
Как отметил научный сотрудник по вопросам европейской безопасности Королевского института объединённых вооружённых сил Великобритании Эдвард Арнольд, Европа не в состоянии рассмотреть возможность того, как НАТО будет функционировать без поддержки США.
«На официальных заседаниях ничего не изменится. Но когда они пойдут пить кофе, они, вероятно, скажут: «Боже, что бы мы делали без американцев?» — пояснил он.
Как сообщало ИА Регнум, 17 марта подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что западная военная и финансовая помощь не поможет Киеву предотвратить наступление армии России. Он признал, что российские военные имеют колоссальное преимущество в зоне боевых действий.
Издание Foreign Policy 16 марта написало, что ВС России могут совершить крупнейший прорыв на фронте уже в ближайшие месяцы. Отмечалось, что причиной этого может стать превосходство в артиллерии и количестве снарядов у армии России.
В России неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву Западом никак не влияют на ход СВО и только затягивают конфликт. Так, в декабре 2023 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.