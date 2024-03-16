Вашингтон, 16 марта, 2024, 12:34 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы ВС России могут совершить крупнейший прорыв на фронте. Об этом сказано в статье издания Foreign Policy.

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации отмечается, что ВС РФ могут совершить прорыв из-за своего превосходства в артиллерии и снарядов.

Кроме того, система противовоздушной обороны (ПВО) Украины показывает себя с каждым разом всё менее эффективно, поэтому потери в рядах ВСУ растут, добавили авторы материала.

При этом производство артиллерийских снарядов в США, на которые рассчитывает Киев, просто несравнимы с возможностями России.

Как отмечает издание, Россия, успешно отразив контрнаступление ВСУ летом 2023 года, «работала над созданием условий для потенциального прорыва в этом году».

«Без новой помощи, и особенно боеприпасов, условия на поле боя, скорее всего, будут благоприятствовать России», — пояснили авторы публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что Россия постепенно сокрушает Вооружённые силы Украины благодаря своей промышленности и логистике.

Военный подчеркнул, что положение дел на линии боевого соприкосновения указывает на то, что Россия победит в конфликте на Украине, потому что Запад не может нарастить такие же темпы роста оборонной промышленности, как РФ.

Пелз добавил, что в битвах побеждают оружие и солдаты, а в крупных военных конфликтах — промышленность и логистика.

7 марта британский эксперт Александр Меркурис заявил, что положение украинской армии на линии боевого соприкосновения стало настолько отчаянным, что Киеву пришлось бросать все силы и лучшие образцы техники стран НАТО на защиту позиций.

По словам Меркуриса, ВСУ по этой же причине стали отправлять на фронт лучшую из имеющейся у них западную военную технику, которую затем уничтожают российские бойцы.

Российская авиация за день совершает сотню боевых вылетов для бомбардировок позиций украинских войск, добавил он.