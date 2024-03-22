Москва, 22 марта, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на неделе освободили на южнодонецком направлении населённый пункт Мирное в Запорожской области. Об этом 22 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Мирное Запорожской области и улучшено тактическое положение по переднему краю», — сказал он.

По словам Конашенкова, российские военные нанесли удары по позициям украинской армии у Шахтёрского, Ровнополя и Урожайного в ДНР, а также отбили пять попыток контратак ВСУ у Урожайного и Владимировки в ДНР.

«Потери ВСУ составили более 935 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии», — добавил военный.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Конашенков рассказал, что российские войска за сутки уничтожили американскую РЛС ВСУ на южнодонецком направлении. По его информации, также украинская армия потеряла за это время на указанном направлении до 120 бойцов.

Официальный представитель Минобороны 20 марта заявил, что армия России улучшила за сутки тактическое положение на южнодонецком направлении. Конашенков уточнил, что ВСУ потеряли на этом направлении за сутки до 110 бойцов, две боевые бронированные машины, три пикапа, две польские самоходные артиллерийские установки Krab и САУ «Гвоздика».