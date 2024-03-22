Москва, 22 марта, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Российские граждане уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии, сообщили 22 марта журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Правительство утвердило соответствующее постановление. Желающие заселиться в гостиницу смогут сделать это без предъявления документов. Личность можно будет подтвердить через Единую биометрическую систему (ЕБС).

«Запуск услуги в пилотном режиме запланирован на второе полугодие 2024 года», — сообщили в аппарате вице-премьера.

Уже идёт работа с гостиничными сетями по внедрению сервиса. Заселяться можно будет по биометрии не только в гостиницы и отели, но и в санатории, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в 2022 году подписал закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, вводящий запрет на принудительный сбор биометрии и на любую дискриминацию в отношении отказавшихся от её сдачи людей.

Роскачество в конце августа прошлого года напомнило, что россияне могут отказаться от передачи биометрических данных в ЕБС в любой момент. Человек может оформить запрет на хранение биометрических данных, обратившись в МФЦ. Позже запрет можно отозвать.

В конце октября прошлого года глава департамента маркетинга и стратегии Центра биометрических технологий Павел Чеботарёв рассказал о пилотном проекте по биоэквайрингу. Российские граждане благодаря этому нововведению смогут оплачивать выбранные товары, посмотрев в камеру на кассе самообслуживания.