Москва, 31 августа, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Жители России вправе отказаться от передачи данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) даже после 1 сентября. В Роскачестве пояснили, что конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет.

geralt Биометрия

Об этом передаёт РИА Новости. Граждане России в любой момент могут отказаться от сбора и хранения биометрических данных, оформить запрет на их хранение. Для этого необходимо обратиться в МФЦ. В последующем запрет также можно отозвать.

Заместитель директора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков заверил, что при сборе данных согласия на их размещение в единой биометрической системе не запросят. При этом остаётся возможность отозвать разрешение использовать биометрические данные.

Для этого нужно направить оператору ЕБС требование о блокировании, об удалении, уничтожении биометрических персональных данных и (или) векторов единой биометрической системы. При отказе гражданин не сможет пользоваться услугами, предоставляемыми с биометрией, в том числе платить с идентификацией по лицу или голосу.

Некоторые компании позволяют оформить отказ в онлайн-формате. Отозвать согласие можно будет и через сайт Госуслуги. В разделе «Биометрия» пользователь может увидеть, какие именно согласия он оформлял.

Начиная с 2024 года станет доступен отзыв ранее данных согласий, также можно будет направить требование об уничтожении биометрических данных.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Документом установлен запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от её сдачи. Закон предусматривает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы или иных информационных систем.

По мнению IT-предпринимателя, эксперта в области разработки программного обеспечения Игоря Ашманова, в России следует осторожно относиться к сбору и хранению биометрических данных граждан, поскольку в случае кражи такой информации последствия могут быть весьма опасными. Эксперт добавил, что ФИО, адрес, номер телефона или счёта в банке можно поменять не раз, а голос, лицо, отпечатки пальцев, радужка, сетчатка почти не меняются. Он считает, что биометрия является гораздо более токсичным материалом, чем обычные персональные данные.