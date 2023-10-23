Москва, 23 октября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. До конца 2023 года в России стартует пилотный проект по биоэквайрингу, в рамках которого граждане смогут совершить оплату за выбранные товары, просто посмотрев в камеру на кассе самообслуживания или же в режиме онлайн на веб-странице, или в приложении интернет-магазина.

Pixabay.com Биометрия

Значительно упростить получение услуг и покупку товаров стало возможно благодаря Единой биометрической системе. Её развитие и внедрение проходит при поддержке национального проекта «Цифровая экономика», который реализуется по решению президента России.

«Процесс достаточно простой: человек набирает в корзину нужные товары, подходит к кассе самообслуживания, выбирает оплату лицом, смотрит в камеру, и оплата проходит. Можно не брать с собой кошелёк, не бояться его потерять, не тратить время в очереди», — пояснил директор департамента маркетинга и стратегии Центра биометрических технологий Павел Чеботарёв. Он также отметил, что процесс онлайн-покупок из дома аналогичен, необходимо только посмотреть в камеру своего устройства.

В рамках пилотного проекта установлены лимиты по таким операциям и обеспечивается безопасность передачи и обработки данных на высоком уровне.

«На сегодняшний день с принятием нового закона о работе с биометрическими данными граждане получили простой и понятный механизм их использования и управления. Стал доступен широкий спектр сценариев применения биометрии, которые помогут серьёзно упростить повседневную жизнь и сделать услуги доступными в любой точке страны», — подчеркнул директор по развитию бизнеса Центра биометрических технологий Евгений Ермоленко.

Биометрия — это сведения о физиологических и биологических характеристиках человека, с помощью которых можно определить его личность. Существует пять самых распространённых видов биометрии: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен ладони. На текущий момент в Единой биометрической системе используются два вида биометрии — лицо и голос.

В будущем биометрию можно будет использовать для проезда на общественном транспорте и даже при посадке в поезд или заселении в гостиницу.

«Важно знать, что биометрия собирается и используется только с согласия гражданина. Это абсолютно добровольная услуга, она не навязывается и не является обязательной. Гражданин сможет управлять согласиями на использование своих биометрических данных через личный кабинет на «Госуслугах». Наши сервисы предназначены для комфортного и безопасного получения гражданами коммерческих и государственных услуг», — подчеркнул Павел Чеботарёв.

В первую очередь применение биометрии направлено на предоставление удобного и простого сервиса, а также для оказания дистанционных услуг. Активное развитие получают не только коммерческие, но и государственные услуги по биометрии. Уже сейчас по биометрии можно включить дополнительную защиту входа в личный кабинет на «Госуслугах», оформить карту болельщика и получить электронную подпись.

Биометрия позволяет открывать счета в банках дистанционно, без необходимости приезжать в отделение и стоять в очереди. Для банков это возможность привлечь клиентов, предоставляя возможность дистанционного обслуживания, и минимизировать затраты. Также можно открыть расчетный счет за пределами региона.

Кроме того, биометрия позволяет подключить виртуальную СИМ-карту дистанционно. Не выходя из дома можно выбрать подходящий тариф и красивый номер. Желающим подключить e-SIM по биометрии теперь не потребуется подтверждать свою личность в офисе оператора связи.

«Tele2 первой на российском рынке запустила пилот по внедрению eSIM на своей сети весной 2019 года. По мере накопления экспертизы применение технологии постоянно развивалось, а её удобство для пользователя росло. Из офлайнового проекта, который требовал сканирования QR-кода с физического носителя в салоне, он трансформировался в полностью удалённый. Два года назад мы предложили клиентам подключаться по биометрии, а теперь этот способ стал полностью удалённым», — рассказал директор по развитию цифрового канала Tele2 Кирилл Зобнин.