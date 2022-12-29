Москва, 29 декабря, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Соответствующий документ опубликовал 29 декабря официальный интернет-портал правовой информации.

Алёна Антонова ИА REGNUM Отпечатки пальцев

Согласно опубликованному закону, устанавливается запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от её сдачи. Закон устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы или иных информационных систем.

Кроме того, закон предусматривает возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через «Госуслуги». Федеральный закон также запрещает использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ.

Отмечается, что отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ или отозвать ранее данное согласие на обработку биометрии можно через «Госуслуги».

Федеральный закон предполагает создание Координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии, в состав которого войдут представители общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, Федеральный закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2022 года.