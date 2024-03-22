Симферополь, 22 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В Крыму задержали члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили 22 марта в пресс-службе регионального управления ФСБ.

ФСБ России. Кадр из видео

Операцию по задержанию подозреваемого сотрудники управления ФСБ в Крыму и Севастополе провели совместно с пограничным управлением ФСБ в республике.

По данным ведомства, мужчина в 2015 году вступил в ряды незаконного вооружённого формирования, дислоцировавшегося на территории Украины, и активно принимал участие в его работе, направленной против интересов России.

Известно, что задержанный выполнял обязанности по проверке людей и транспорта в пунктах пропуска на границе Украины с Россией.

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В отношении 36-летнего подозреваемого за участие в запрещённом вооружённом формировании возбудили уголовное дело. По решению суда его отправили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта в Крыму задержали 39-летнего гражданина Украины, которого подозревают в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования. По данным УФСБ, подозреваемый в 2016 году добровольно вступил в функционирующий на Украине «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».

В начале марта Джанкойский районный суд в Крыму признал виновным 26-летнего гражданина Украины в участии в этом же незаконном вооружённом формировании и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Ещё одного участника этого запрещённого террористического формирования сотрудники ФСБ 11 марта задержали в Херсонской области. Им оказался 55-летний житель Геническа.