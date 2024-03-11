Геническ, Херсонская область, 11 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области 55-летнего жителя Геническа, который участвовал в террористическом вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Кадр из видео

Отмечается, что подозреваемый добровольно вступил и с декабря 2015 года принимал участие в вооружённом террористическом формировании.

«Фигурант принимал активное участие в публичных мероприятиях протестного характера, отвечал за организацию и реализацию пропагандистских материалов в СМИ и агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путём», — говорится в сообщении.

Кроме того, он оказывал помощь незаконному формированию и занимался подбором лиц из числа жителей Геническа для участия в нём.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам РФ»).

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в Хабаровском крае возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровска, который склонял военных к участию в боевых действиях в составе украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина задержан, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.