Симферополь, , 13:27 — REGNUM Джанкойский районный суд в Республике Крым признал виновным 26-летнего гражданина Украины в участии в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приговорил его к приговорил к пяти годам лишения свободы. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В материалах дела указано, что в ноябре 2015 года подсудимый прибыл в расположенный около населённого пункта Чонгар Генического района Херсонской области лагерь незаконного вооружённого формирования, целью которого была блокада полуострова Крым со стороны Украины, а также насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности России.

По словам подсудимого, он охранял пункт постоянной дислокации формирования, выполнял хозяйственные работы, обустраивал окопы, возводил оборонительные заграждения, ходил на блок-посты для охраны, досматривал лица и транспорт, которые направлялись в Крым.

Отмечается, что суд всесторонне изучил материалы дела, учёл смягчающие обстоятельства и признал мужчину виновным по ч. 2 ст.208 УК Российской Федерации, назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима.