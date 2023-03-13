Симферополь, 13 марта, 2023, 11:45 — ИА Регнум. В Крыму задержали 39-летнего гражданина Украины, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, сообщает 13 марта пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Шеврон на форме сотрудника ФСБ РФ

По данным ведомства, подозреваемый в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на Украине вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 ст. 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём»).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Джанкойский районный суд в Республике Крым признал виновным 26-летнего гражданина Украины в участии в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приговорил его к пяти годам лишения свободы.