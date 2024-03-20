Бухарест, 20 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Наёмник с позывным Гетодак заявил, что в составе украинской армии в качестве наёмников служат порядка 50 граждан Румынии и столько же — Молдавии. Об этом боец заявил в интервью румынской газете Ziarul de Iasi.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«На данный момент на Украине есть не более 50 румын, призванных в ВСУ, и примерно столько же молдаван», — заявил он.

Сам он возглавляет группу наёмников «Румынская боевая группа Гетика». По его словам, не все из этих людей находятся на передовой. Точно неизвестно, сколько из поступивших в ВСУ молдаван погибло. Что касается румын, в зоне боевых действий погиб только один, заявил Гетодак. Значительная часть румын служит в его боевой группе.

Гетодак также сообщил, что его батальону остро не хватает техники и он лично отправил запросы в Румынию на соответствующие предприятия, предлагая тестировать технику на поле боя и отчитываться о её качестве. Ответа пока не было, пояснил наёмник. Для него важно, чтобы вооружение не требовало длительной подготовки и было «смертоносным».

Также наёмник заявил, что его батальон получает финансовую помощь с родины и от румынского посольства в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, накануне в Сети появилось заявление боевой группы, возглавляемой Гетодаком. Наёмники заявили, что участвовали в попытках атаковать приграничные районы России. Также в этих рейдах участвовал «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Украинское Главное управление разведки 7 марта заявило, что в её международный легион входят наёмники из более чем 50 стран, включая страны ЕС, США, Британию, страны Азии, Африки и Южной Америки.

Минобороны России 15 марта сообщило о ряде неудавшихся ВСУ попыток прорваться в Белгородскую и Курскую области, предпринятые 12–14 марта. ВСУ потеряли при этом полторы тысячи военных.

Как сообщил 16 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, за сутки 15 марта российские военные не дали украинским ДРГ проникнуть в Россию с территории Украины — из Сумской области.