Донецк, 21 марта, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Наёмники из Великобритании, Японии, Израиля, а также Армении и Азербайджана воюют в «Грузинском национальном легионе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на стороне киевского режима. Об этом 21 марта рассказал пленный наёмник из Грузии, приговорённый в России к пожизненному сроку, Мамука Гацарелия.

Juan Moreno/Global Look Press

Он сообщил в беседе с «РИА Новости», что сам участвовал в этом вооружённом формировании. Ранее, до 2022 года, служил в вооружённых силах Грузии, однако, поддавшись пропаганде, решил участвовать в конфликте на стороне Украины.

Прилетев в Варшаву 15 марта 2022 года, Гацарелия попытался вступить в «Иностранный легион», однако из-за возраста его туда не взяли. Тогда он вышел на куратора наёмников по имени Лана, которая дала контакты командира «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили. После звонка ему Гацарелия уже через час был в месте дислокации легиона.

«В основном там были грузины, 250-300 человек, но также были наёмники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности. Это было 17 марта 2022 года», ― уточнил пленный.

Он также добавил, что некоторые из них воюют на стороне Украины с 2014 года.

Как сообщал ИА Регнум, в марте Следственный комитет России объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. Как уточнил глава ведомства Александр Бастрыкин, в качестве обвиняемых заочно привлекли граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Также уголовные дела заведены в отношении грузинских наёмников ВСУ, участвовавших в боевых действиях в составе «Грузинского национального легиона».

Верховный суд ДНР 20 февраля приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наёмника из Грузии за убийство трёх российских военнослужащих в Мариуполе. Суд признал Мамуку Гацарелию виновным в посягательстве на жизнь военнослужащего и участии в вооружённом конфликте. Осуждённый будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. По версии следствия, в 2022 году мужчина приехал на Украину, где заключил контракт с ВСУ. В Мариуполе он открыл огонь по четырём российским военнослужащим, трое из них погибли.

Наёмник с позывным Гетодак заявил, что в составе украинской армии в качестве наёмников служат порядка 50 граждан Румынии и столько же — Молдавии. Сам он возглавляет группу наёмников «Румынская боевая группа Гетика». По его словам, не все из этих людей находятся на передовой.