Курск, 22 марта, 2024, 10:43 — ИА Регнум. В результате обстрела посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области со стороны украинской армии получил ранения мирный житель. Об этом 22 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Посёлок Тёткино Глушковского района и ночью был обстрелян со стороны Украины. Осколочное ранение получил местный житель», — написал он.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

При обстреле также получили повреждения четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в одном из многоквартирных домов, добавил Старовойт.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле больницы и школы в Каховском округе со стороны украинских войск. Обошлось без жертв и пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 21 марта сообщил о гибели сотрудницы социального учреждения в городе Грайвороне при обстреле Грайворонского городского округа со стороны ВСУ. Он уточнил, что также в результате обстрела погибли двое мужчин.

Ранее в этот же день председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал, что в Каховке рейсовый автобус с пассажирами попал под обстрел со стороны ВСУ. В результате этого получил ранения один человек.