Каховка, Херсонская область, 21 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В городе Каховке в Херсонской области автобус с пассажирами попал под обстрел со стороны украинской армии, один человек получил ранения, сообщил 21 марта глава регионального правительства Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм-канала

«В Каховке только что под артобстрел попал рейсовый автобус. ЧП произошло прямо у остановки «Райбольница», — сообщил Алексеенко.

Он сообщил также, что на момент обстрела в салоне находились шесть пассажиров и кондуктор, водитель был в кабине. Когда автобус подъехал к остановке, разорвался снаряд, 78-летний мужчина получил множественные осколочные ранения. Раненого госпитализировали.

Как отметил глава Херсонской области Владимир Сальдо, стреляли по медучреждению. Мужчину госпитализировали с ранениями ног средней тяжести. В центре Каховки повреждение также получил «УАЗ» «Россетей». Находившиеся в нём работники электросетей не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Алексеенко проинформировал о нанесённом ВСУ ударе по автомобилю скорой помощи в Каховке. С украинского беспилотника боеприпас сбросили на машину, которая везла больного ребёнка. Находившиеся в салоне не пострадали. Фельдшер отнёс ребёнка в больницу на руках. О состоянии водителя информации на момент сообщения не было.

Сальдо 21 марта сообщил об ударе с беспилотников по АЗС в Каховке, нанесённом 20 марта. На станции после этого вспыхнул пожар. ВСУ также нанесли удар на прибывшей на место пожарной машине. Кроме того, ночью ВСУ обстреляли Каховскую центральную районную больницу. В результате люди не пострадали.