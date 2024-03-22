Москва, 22 марта, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Британские СМИ обвинили российские информагентства в распространении фейков о смерти короля Карла III, сообщили 22 марта в Министерстве иностранных дел России.

Известия/Дмитрий Коротаев

«В нужный для себя момент власти Британии вбрасывают заранее заготовленную версию событий, обвиняя неугодные СМИ в распространении фейков», — заявили «РИА Новости» в ведомстве.

Так, в частности, британские СМИ обвинили «РИА Новости» и Sputnik в распространении ложной информации о смерти британского короля, хотя публикации на этих ресурсах по теме имели кардинально противоположный характер.

В МИД подчеркнули, что российские СМИ обвинили за должную и присущую всем действительно профессиональным медиаплатформам попытку перепроверить распространившуюся в соцсетях информацию.

Как сообщало ИА Регнум, слухи о якобы смерти британского короля Карла III появились в Сети 18 марта. Telegram-каналы распространили якобы скриншот с сайта Букингемского дворца, где говорилось о скоропостижной смерти короля. При этом ни на ресурсах официальных британских СМИ, ни на сайте самого дворца такой информации не было.

Позднее в тот же день пресс-служба Букингемского дворца опровергла появившиеся в Сети данные о смерти короля Карла III.

В конце февраля The Daily Express сообщило, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III. В нём прописали, как будут сообщать о смерти короля, что произойдёт во время официальной траурной церемонии и как пройдут сами государственные похороны.

В феврале стало известно, что у 75-летнего короля диагностировали рак. Отмечалось, что это произошло в ходе процедур, которые монарх проходил из-за увеличенной простаты.