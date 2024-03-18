Лондон, 18 марта, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Пресс-служба Букингемского дворца опровергла появившиеся в Сети и в ряде СМИ данные о смерти короля Карла III.

AP/TASS Король Великобритании Карл III

В пресс-службе заявили агентству «РИА Новости», что британский монарх продолжает вести официальные и частные дела.

18 марта в Сети начали распространять якобы скриншот с сайта Букингемского дворца, где говорилось о скоропостижной смерти Карла III. Однако ни на ресурсах официальных британских СМИ, ни на сайте дворца такой информации не было.

Карл III взошёл на престол менее года назад после смерти королевы Елизаветы II. В феврале 2024 года стало известно, что у 75-летнего короля диагностировали рак. Онкологическое заболевание выявили во время обследования, которое Карл III проходил в связи с увеличением простаты.

29 февраля The Daily Express писало, что правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III. Так, план похорон Карла III называли «Менайский мост». В нём, в частности, сообщается, как будет сообщено о смерти по различным каналам связи, что произойдет во время официальной траурной церемонии и как пройдут сами государственные похороны. Мера также нацелена на обеспечение плавного перехода власти к принцу Уильяму.