Лондон, 29 февраля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Правительство Великобритании разработало план на случай смерти короля Карла III, сообщило издание The Daily Express.

Global Look Press/I–Images/Keystone Press Agency Карл III

«В нём [плане] оговариваются ключевые события и объявления», — говорится в материале.

Так, план похорон Карла III называли «Менайский мост». В нём, в частности, сообщается, как будет сообщено о смерти по различным каналам связи, что произойдет во время официальной траурной церемонии и как пройдут сами государственные похороны. Мера также нацелена на обеспечение плавного перехода власти к принцу Уильяму.

Онкобольной монарх

В январе 2024 года британский монарх обратился к врачам из-за проблем с простатой. 26 января стало известно, что Карла III госпитализировали, а через несколько дней выписали из больницы.

У Карла III 6 февраля диагностировали рак. Болезнь обнаружили на ранней стадии. Монарх через несколько дней лично позвонил принцу Гарри и сообщил о болезни. Отмечалось, что принц незамедлительно покинул Лос-Анджелес и отправился в Лондон. По некоторым данным, от проведения химиотерапии король отказался.

Позднее Карл III поблагодарил поддерживающих его людей за добрые пожелания. Карл III 11 февраля впервые с момента диагностирования рака появился на публике. Вместе с королевой Камиллой он посетил службу в приходской церкви святой Марии Магдалины на территории поместья в Норфолке.

Букингемский дворец получил многочисленные письма поклонников монарха со словами поддержки. Дворец получил более 7000 писем и открыток со всего мира. В них одни делились собственным опытом борьбы с раком, а другие передавали королю добрые пожелания и советы для скорейшего выздоровления. Сообщения довели монарха до слёз.

При этом 28 февраля стало известно, что Карл III готовится передать корону наследнику раньше, чем ожидалось. Сообщалось, что планы наследования стали разрабатываться вскоре после того, как стало известно об онкозаболевании монарха.

«Операция Лондонский мост» Елизаветы II

План на случай смерти монарха является не первым в истории британской короны. Так, в Великобритании, в свою очередь, разработали план касательно первых десяти дней после кончины британской королевы Елизаветы II. Операция получила название «Лондонский мост».

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в своей резиденции, замке Балморал в Шотландии. Она скончалась на 97 году жизни и правила страной более 70 лет. К моменту смерти британская королева была самым старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим главой государства в мире.

В частности, план предусматривал масштабную операцию для сдерживания толп и транспортного хаоса в преддверии похорон. В документе также содержалось предупреждение о том, что в Лондон после сообщения о смерти монарха направятся сотни тысяч людей.

Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября. Погребение произвели в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, где Елизавета II будет покоиться вместе с супругом — принцем Филиппом. Британское правительство потратило на похороны Елизаветы II более $200 млн.