Киев, 20 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Власти Франции рассматривают возможность направления военного контингента на Украину в приграничные с Белоруссией районы. Об этом 20 марта сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Global Look Press

«Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Белоруссией, которая высвободит с этого направления украинских военных», — написал он.

Депутат отметил, что такое решение может помочь Киеву укрепить восточное и южное направления в зоне боевых действий.

По словам Гончаренко, Париж рассматривает ещё два варианта помощи украинской армии, первым из которых является создание базы для подготовки военных и производства боеприпасов на Западной Украине, а вторым — размещение военного контингента Франции в определённых районах на контролируемой Киевом территории.

Он уточнил, что Макрон серьёзно решил отправить военных на Украину, хотя пока примерный состав такого контингента неизвестен. Депутат добавил, что французские власти пытаются создать коалицию союзников по этому вопросу, в которую, по его словам, вероятно, войдут Польша и страны Прибалтики.

Как сообщало ИА Регнум, французский президент с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск НАТО в зону конфликта на Украине из-за военных провалов ВСУ. Макрон отмечал, что французские власти сделают всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте с Киевом.

Глава штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль 19 марта заявил, что армия страны готовится к участию в «самых жёстких» военных конфликтах. По его словам, французская армия может дислоцировать 20 тысяч военных в течение 30 дней и командовать силами до 60 тысяч человек, включая союзные.

Ранее в этот же день издание Business Insider написало, что военные Запада не способны вести такие сложные бои, какие идут в зоне украинского конфликта. По словам подполковника ВС США в отставке Алекса Вершинина, войска стран — участниц НАТО предпочитают короткие и маневренные столкновения, стараясь избегать затяжных конфликтов.

Президент России Владимир Путин 29 февраля заявил, комментируя прозвучавшие на Западе призывы отправить войска НАТО в зону конфликта на Украине, что теперь последствия для интервентов окажутся ещё более трагичными, чем раньше.