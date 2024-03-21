Байконур, Казахстан, 21 марта, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Полёт корабля «Союз МС-25» к Международной космической станции (МКС) из-за переноса даты запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» продлится двое суток, а не три часа, как планировалось изначально. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Для реализации двухвитковой схемы сближения и стыковки необходимы соответствующие баллистические условия и очень точное соответствие рабочей орбиты МКС старту корабля. 23 марта таких условий не будет», — указал собеседник агентства.

Уточняется, что полёт пройдёт по традиционной двухсуточной схеме, согласно которой корабль сделает примерно 34 витка вокруг Земли. Сам же полёт займёт около 50 часов.

Как передавало ИА Регнум, изначально планировалось, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоится в 16:21 мск 21 марта, однако перед стартом его отменили. Американское космическое агентство NASA, одновременно с «Роскосмосом» проводившее трансляцию, сообщило, что двигатели ракеты не включились вовремя. Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, в свою очередь, назвал просадку напряжения химического источника тока причиной отмены запуска.

Запуск перенесли на 23 марта. Напомним, что к МКС отправятся россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американец Трейси Дайсон.