Москва, 21 марта, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Двигатели ракеты «Союз-2.1а», которая должна была отправить корабль с экипажем на Международную космическую станцию, не включились в положенное время. Об этом 21 марта сообщили в NASA.

Сергей Савостьянов/РИА Новости

«Обратный отсчёт шёл безукоризненно. Кабель-мачта отошла от ракеты, однако ожидаемого в этот момент включения двигателей не произошло, и автоматическая система отменила пуск», — произнёс ведущий трансляции NASA.

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В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что пуск «Союза-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» к МКС отменили, стало известно ранее в тот же день. Во время трансляции пуска диктор объявил, что произошла автоматическая отмена, и агрегаты стартового комплекса приводятся в исходное состояние. Он также сообщил, что ракету необходимо подготовить к стоянке на 24 часа. Запуск отменили после объявления пятиминутной готовности.

В сентябре 2023 года на ракете «Союз 2.1а» запустили корабль «Союз МС-24». Тогда на МКС отправились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорел О’Хара.