Москва, 21 марта, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-25» к МКС с космодрома Байконур отменили из-за просадки напряжения химического источника тока, сообщил гендиректор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Он сообщил, что процедуру запуска пришлось прервать из-за нештатной ситуации, которая произошла во время предпусковой подготовки.

«Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, причина была — просадка напряжения химического источника тока», — сказал Борисов.

Как сообщало ИА Регнум, запуск «Союза МС-25» назначили на 16:21 мск 21 марта, но отменили перед стартом. NASA, которое параллельно с «Роскосмосом» вело трансляцию со стартового стола, сообщило, что сработала автоматика из-за того, что не включились двигатели.

Пуск перенесли на 23 марта. В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и Трейси Дайсон из США.