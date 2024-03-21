Байконур, Казахстан, 21 марта, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Отмена пуска ракеты с экипажем в период пятиминутной готовности до старта произошла в российской космонавтике впервые, заявил 21 марта историк космонавтики Александр Железняков.

РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ

«Я не припомню такого инцидента, чтобы за такое короткое время до момента пуска произошла отмена. Были случаи, когда отменяли за сутки по различным причинам. Но вот непосредственно когда обратный отсчёт идёт, когда уже была объявлена пятиминутная готовность, кажется, такого не было никогда», — рассказал историк «РИА Новости».

Однако в непилотируемой космонавтике такие инциденты происходили, добавил Железняков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день пуск «Союза-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» к МКС отменили. Во время трансляции стало известно об автоматической отмене и возвращении агрегатов стартового комплекса в исходное состояние. Запуск отменили после объявления пятиминутной готовности. Спустя некоторое время в NASA сообщили, что причиной отмены стало то, что двигатели «Союз-2.1а» не включились в положенное время.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что следующий пуск с Байконура пройдёт 23 марта. Он также озвучил причину случившегося. По его словам, пуск отменили из-за просадки напряжения химического источника тока, что произошло нештатно во время предпусковой подготовки.