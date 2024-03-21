Москва, 21 марта, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25», который должен был лететь к МКС, отменили. Трансляцию вела корпорация «Роскосмос».

Сергей Савостьянов/РИА Новости

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875803" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние», — сообщил диктор.

Он также сообщил, что ракету необходимо подготовить к стоянке на 24 часа. Запуск отменили после объявления пятиминутной готовности.

Как сообщало ИА Регнум, ракету-носитель с кораблём «Союз МС-25» 18 марта установили на стартовую площадку космодрома Байконур. Старт запланировали на 16:21 мск.

Экипаж корабля состоит из трёх человек. На МКС планируют отправить россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую и американку Трейси Дайсон. Василевская является первой женщиной-космонавтом из Белоруссии.