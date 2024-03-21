Москва, 21 марта, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов после несостоявшегося 21 марта пуска ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» к МКС заявил, что следующий пуск с Байконура пройдёт 23 марта.

Сергей Савостьянов/ТАСС Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов

«У нас назначена резервная дата — 23 марта, 17 часов 36 минут по местному времени, соответственно, 15 часов 36 минут 10 секунд по Москве», — сообщил он журналистам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875829" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В то же время российский космонавт, советник Борисова Сергей Крикалёв сообщил, что экипаж, который должен был отправиться на Международную космическую станцию, после неудавшегося пуска уже покинул корабль, возвращается на карантин. Основной экипаж корабля состоит из россиянина Олега Новицкого, гражданки Белоруссии Марины Василевской и американки Трейси Дайсон. Василевская должна стать первой в истории своей страны побывавшей в космосе женщиной.

Борисов также озвучил причину случившегося. По его словам, пуск отменили из-за просадки напряжения химического источника тока, что произошло нештатно во время предпусковой подготовки.

Как сообщало ИА Регнум ранее в тот же день, пуск «Союза-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» к МКС отменили. Во время трансляции стало известно об автоматической отмене и возывращении агрегатов стартового комплекса в исходное состояние. Запуск отменили после объявления пятиминутной готовности. Спустя некоторое время в NASA сообщили, что причиной отмены стало то, что двигатели «Союз-2.1а» не включились в положенное время.