Вашингтон, 21 марта, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск рассказал о разработке компанией Neuralink мозгового импланта, который сможет возвращать зрение.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Blindsight — следующий продукт Neuralink после Telepathy <> верим в то, что сможем восстановить зрение», — сообщил Маск в соцсети Х.

Он пояснил, что поначалу разрешение будет низким, как у ранних графических игр Nintendo, но в конечном итоге оно может превзойти обычное человеческое зрение. По словам Маска, имплант уже испытали на обезьянах. Животные в ходе экспериментов не пострадали, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, Neuralink основали в 2016 году. Целью компании стала разработка и производство нейрокомпьютерных интерфейсов, которые будут имплантировать в головной мозг. Маск при этом заявлял, что такие устройства смогут использовать для лечения серьёзных заболеваний мозга.

В мае 2023 года компании Маска Neuralink дали добро на испытание чипов для мозга на людях. В сентябре 2023 года компания уже объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению устройства в мозг. В конце января Маск написал, что первому человеку вживили имплант. Как уточнил американский предприниматель, пациент чувствовал себя хорошо.

В марте 2024 года стало известно, что парализованный восемь лет назад Нолан Арбо смог сыграть в шахматы после того, как ему в мозг вживили имплант Neuralink. Пациенту 29 лет. Он потерял чувствительность ниже плеч после несчастного случая. Благодаря импланту мужчина смог силой мысли двигать курсор на экране своего ноутбука, переставляя шахматные фигуры.

Помимо этого в августе 2020 года Маск пообещал, что вживление импланта в мозг позволит человеку воспринимать недоступные ранее уху звуки.