Вашингтон, 3 августа, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Вживление устройства Neuralink позволит человеку воспринимать ранее недоступные уху звуки, а также контролировать выделение гормонов. Об этих возможностях так называемых интерфейсов «мозг — компьютер» американский изобретатель Илон Маск рассказал в своём микроблоге.

(сс) jdlasica Илон Маск

Контроль за выделением гормонов позволит, к примеру, управлять тревожностью человека. Разработчики мозговых чипов намерены представить их возможности 28 августа.

Предполагается, что чипы Neuralink сначала будут вживлять людям с неврологическими расстройствами, включая болезнь Паркинсона. Маск рассчитывает, что в дальнейшем новая технология позволит человеку конкурировать с искусственным интеллектом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маск заявлял, что проект Neuralink направлен на объединение человеческого мозга с искусственным интеллектом. В первую очередь микроскопические устройства помогут устранить нарушения, связанные с работой мозга: аутизм, шизофрению, потерю памяти.

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