Сан-Франциско, США, 20 сентября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба компании в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Уточняется, что в программе смогут участвовать люди с квадриплегией (тетраплегией), полученной в результате травмы шейного отдела спинного мозга, либо люди с боковым амиотрофическим склерозом. Предполагается, что вживлённые импланты позволят управлять протезами людям с частичной потерей двигательной функции.

«Мы рады сообщить, что открыт набор участников для нашего первого клинического исследования на людях!» — сказано в сообщении компании.

Компания Neuralink создана Илоном Маском в 2016 году, её специализацией является разработка чипов, которые можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен пояснял, что такие импланты позволят человеку быть на равных с искусственным интеллектом и даже превосходить его. Кроме того, предполагается, что люди смогут бесконтактно, силой мысли управлять компьютером.

Ранее ИА Регнум сообщало, что компания Илона Маска Neuralink в мае текущего года получила разрешение от американского регулятора на проведение клинических испытаний на человеке.

Neuralink уже ведёт испытания прототипов мозговых имплантов на животных. В 2019 году компания показала работу встроенного в мозг свиньи чипа, который использовался для регистрации мозговых импульсов. В 2021 году Neuralink продемонстрировала ролик с макакой, которая играла в электронный пинг-понг с помощью вживлённого чипа.