Вашингтон, 21 марта, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Парализованный восемь лет назад Нолан Арбо смог сыграть в шахматы после того, как ему в мозг вживили имплант компании Neuralink, которую основал предприниматель Илон Маск. Трансляцию игрового процесса организация вела 20 марта на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Мозг

Пациенту 29 лет. Он потерял чувствительность ниже плеч после несчастного случая. В ходе игры он сообщил, что ему нравятся шахматы.

Арбо показал, как благодаря импланту может силой мысли двигать курсор на экране своего ноутбука, что позволяет ему переставлять шахматные фигуры на виртуальной игровой доске. Он уточнил, что делает перерывы между партиями, чтобы подзарядить устройство.

Пациент признался, что пока не добился идеального применения своего нового навыка, но уверен, что у него получится улучшить координацию.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2020 года Илон Маск пообещал, что вживление устройства Neuralink в мозг позволит человеку воспринимать ранее недоступные уху звуки, а также контролировать выделение гормонов.

В сентябре 2023 года Neuralink объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению устройства в мозг. В компании отметили, что в программе смогут участвовать люди с квадриплегией (тетраплегией), полученной в результате травмы шейного отдела спинного мозга, или пациенты с боковым амиотрофическим склерозом.

В конце января Илон Маск написал, что первому человеку вживили имплант компании Neuralink. Милиардер уточнил, что пациент чувствует себя хорошо. Он также проинформировал о том, что первый продукт Neuralink называли Telepathy («Телепатия»).

20 февраля Маск объявил, что пациент с вживлённым имплантом, вероятно, восстановился после операции. По словам предпринимателя, испытуемый начал демонстрировать новые способности.