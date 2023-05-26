Вашингтон, 26 мая, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Регулятор для клинических испытаний на людях дал соответствующее разрешение компании Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink.

JD Lasica Илон Маск

О полученном разрешении на испытания на людях компания написала в Twitter.

Поделившись радостной новостью, специалисты сообщили, что начало клинических испытаний — «важный первый шаг, который однажды позволит помочь многим людям».

О наборе участников клинических испытаний «революционного мозгового имплантата» Neuralink объявят в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, Neuralink основана в 2016 году. Целью компании является разработка и производство нейрокомпьютерных интерфейсов, которые будут имплантироваться в головной мозг. Сам Маск заявлял, что такие устройства смогут использоваться для лечения серьёзных заболеваний мозга.

Neuralink уже ведёт испытания прототипов мозговых имплантов на животных. В 2019 году компания показала работу встроенного в мозг свиньи чипа, который использовался для регистрации мозговых импульсов. В 2021 году Neuralink продемонстрировала ролик с макакой, которая играла в электронный пинг-понг с помощью вживлённого чипа.