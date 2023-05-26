Вашингтон, 26 мая, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Регулятор для клинических испытаний на людях дал соответствующее разрешение компании Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink.

Компании Илона Маска Neuralink разрешили проводить испытания чипов для мозга на людях
JD Lasica
Илон Маск

О полученном разрешении на испытания на людях компания написала в Twitter.

Поделившись радостной новостью, специалисты сообщили, что начало клинических испытаний — «важный первый шаг, который однажды позволит помочь многим людям».

О наборе участников клинических испытаний «революционного мозгового имплантата» Neuralink объявят в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, Neuralink основана в 2016 году. Целью компании является разработка и производство нейрокомпьютерных интерфейсов, которые будут имплантироваться в головной мозг. Сам Маск заявлял, что такие устройства смогут использоваться для лечения серьёзных заболеваний мозга.

Neuralink уже ведёт испытания прототипов мозговых имплантов на животных. В 2019 году компания показала работу встроенного в мозг свиньи чипа, который использовался для регистрации мозговых импульсов. В 2021 году Neuralink продемонстрировала ролик с макакой, которая играла в электронный пинг-понг с помощью вживлённого чипа.