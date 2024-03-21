Москва, 21 марта, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Региональные штабы общественного наблюдения за выборами президента России начали подводить итоги своей работы. Все они отметили, что выборы прошли гладко и организованно, а немногочисленные сообщения о нарушениях почти всегда оказывались фейками. Как сообщила Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), наблюдатели не выявили ситуаций, которые могли как-то повлиять на ход голосования и поставить под сомнение результаты выборов.

Марина Каширская ИА REGNUM

Председатель регионального избиркома Кировской области Галина Буркова отметила, что избирательная кампания в области прошла в штатном режиме, жалоб и нарушений не зафиксировали. Услугой «Мобильный избиратель» воспользовалось около 19 тысяч человек, которые проголосовали в других российских субъектах.

«На портал НОМ поступило более 19 тысячи сообщений, это рекорд нашего субъекта. Не наблюдали еще такого уровня, по мобильному приложению отработали хорошо. Ситуации, которые хоть как-то могли повлиять на ход голосования, не выявлены, у нас их нет», — рассказал о работе мониторинговой группы эксперт НОМ в Кировской области Максим Гомзяков.

Явка на выборах в Кировской области составила 66,48%, всего проголосовало почти 654 тысячи человек, за действующего главу государства Владимира Путина голоса отдали более 80% избирателей.

Председатель штаба общественного наблюдения Владимирской области Галина Мизелева заявила, что все три дня голосования, с 15 по 17 марта, члены штаба вели постоянное дежурство в Центре общественного наблюдения.

«Внимательно следили за тем, чтобы не просто не нарушались избирательные права граждан, но и были созданы максимально комфортные условия для голосования каждого», — заявила она.

Так, во Владимирской области участие в выборах приняли746 356 жителей, явка в регионе составила 69,26%. За Путина в регионе проголосовали 84,93% избирателей.

Более 2000 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Ярославской области, осуществляли мониторинг за ходом голосования, помогали избирательным комиссиям, следили за соблюдением избирательного законодательства, а также освещали свою деятельность в социальных сетях. Отдельный аспект наблюдения — мониторинг системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включающий в себя отслеживания графика голосования и возможной аномальной активности. Наблюдение за ДЭГ не выявило никаких подозрительных действий в системе.

Также в течение трёх дней голосования работала «горячая линия» Общественной палаты области. Всего за период голосования на неё поступило 12 звонков. Вопросы, задаваемые избирателями, касались участия в ДЭГ, месторасположения избирательных участков или участия в надомном голосовании. Вся информация о ходе голосования и мнения приглашенных экспертов транслировались в социальных сетях штаба.

По итогам голосования явка избирателей в Ярославской области составила 72,56%, или 646 тысяч человек. Из них более 519 тысяч человек пришли на избирательные участки, еще почти 127 тысяч проголосовали при помощи ДЭГ. Свои голоса в поддержку действующего главы государства отдали 80,84%.

Председатель Общественной палаты Курской области, председатель Центра общественного наблюдения Алексей Лазарев отметил, что в течение трёх дней голосования в Центр общественного наблюдения поступило свыше 10 тысяч обращений граждан. О серьезных нарушениях не сообщалось. По оценке Центра общественного наблюдения, практически все поступившие сообщения носили организационный характер. Поступило также несколько фейковых сообщений, которые не нашли никакого подтверждения. На избирательных участках в области присутствовали более 2500 наблюдателей. Механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались 20 946 граждан.

В Курской области приняли участие в выборах 670 020 избирателей, что составляет 75,25%. За Владимира Путина проголосовали 88,51%.

Председатель Общественной палаты Тверской области, руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Бутузов рассказал, что за ходом голосования непосредственно на участках следили более 1700 наблюдателей.

«Объектами их особого внимания были места выдачи избирательных бюллетеней, кабины и ящики для голосования, моменты перемещения бюллетеней в сейф-пакеты», — пояснил он.

Все сообщения о возможных нарушениях оперативно рассматривались в Ситуационном центре Общественной палаты, в экспертной группе штаба, повторно рассматривались эпизоды на участках, которые вызывали сомнения, всем им давалась правовая оценка, рекомендации экспертов направлялись наблюдателям на участки.

«Замеченные отступления от Золотого стандарта наблюдения не носили критического характера, были техническими или процедурными, незамедлительно исправлялись, устранялись членами комиссий», — отметил Бутузов.

По итогам голосования явка в Тверской области составила 72,21%. За Владимира Путина проголосовало 84,38%.

Председатель Общественной палаты Кемеровской области, руководитель Штаба общественного наблюдения Владислав Овчинников рассказал о круглосуточном дежурстве, работе мониторинговой и экспертной группы. Наблюдатели активно отправляли сообщения порталу НОМ и размещали информацию о ходе выборов в социальных сетях.

На горячую линию в основном поступали звонки с уточнением местонахождения участков и правил надомного голосования. Единственный сигнал о возможной проблеме — по выездному голосованию — не подтвердился. Единственным сигналом о нарушении, о котором сразу сообщил общественный наблюдатель, стала попытка женщины-нарушительницы вылить красящее вещество в ящик для голосования. Нарушительницу задержала полиция. Её выходка не повлияла на ход голосования и участок продолжил работать в штатном режиме.

Явка на выборах в Кемеровской области составила 96,41%. За Путина отдали голоса 95,72% избирателей.

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Нижегородской области Роман Стронгин рассказал, что с 15 по 17 марта горячая линия штаба приняла 57 сообщений от граждан.

«За три дня голосования на карту НОМ поступило 18 382 сообщения от наблюдателей, подавляющее число которых было информационного характера. Жалоб на нарушение избирательных прав граждан не было», — отметил он.

Председатель ассоциации «НОМ», член СПЧ Александр Брод, подключившись к пресс-конференции штаба по видеосвязи, высказал слова благодарности в адрес Общественного штаба Нижегородской области.

«Ваш регион работал заметно, ярко, креативно. Выборы показали высокий уровень консолидации и гражданской ответственности. Явка на выборах-2024 превысила явку выборов в российской истории с 1991 года. Те, кто пытался сорвать эти выборы, снова просчитались. Граждане сделали свой выбор и проголосовали за развитие Российской Федерации», — отметил он.

Явка на выборах по Нижегородской области составила 81,64% избирателей. За действующего главу государства проголосовали 86,4% избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии 21 марта заявила, что систему профессиональных жалобщиков сформировали для срыва выборов президента России. Её целью было завалить ЦИК огромным числом обращений, в основном шаблонных. Она указала на то, что не было ни одной жалобы, которую должен был рассмотреть ЦИК по итогам выборов. Как уточнила Памфилова, ресурсы ЦИК перенесли 12,2 млн хакерских DDos-атак во время президентских выборов.

ЦИК 21 марта подвёл итоги голосования на выборах президента России, прошедших с 15 по 17 марта 2024 года. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 277 708 человек. По результатам голосования Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. Глава Центризбиркома назвала небывалым число избирателей, проголосовавших за действующего главу государства.

Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участи 87 576 075 избирателей.