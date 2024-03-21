Москва, 21 марта, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Систему профессиональных жалобщиков сформировали для срыва выборов президента России, заявила 21 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Была создана система профессиональных жалобщиков», — заявила она.

Её целью было завалить ЦИК огромным количеством обращений, в основном пустых, шаблонных. Памфилова назвала это бюрократическим терроризмом. При этом, как подчеркнула Памфилова, члены Центризбиркома отработали схему противодействия подобным жалобам.

По данным ЦИК, сеть профессиональных жалобщиков организовали политтехнолог Сергей Антонов, участвовавший в деятельности признанной нежелательной в России организации «Съезд народных депутатов», и глава этой организации, бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Памфилова добавила, что нет ни одной жалобы, которую должен был рассматривать ЦИК по итогам выборов.

В ЦИК с начала избирательной кампании поступило 14 389 обращений, из них половину сфальсифицировали из-за рубежа. Реальными обращениями о возможных нарушениях на выборах президента оказались лишь 459, уточнила Памфилова.

Памфилова при этом заявила, что ни на одном из избирательных участков на выборах не отменили результаты голосования. Как уточнила Памфилова, ресурсы ЦИК перенесли 12,2 млн хакерских DDos-атак во время президентских выборов.

ЦИК подвёл итоги голосования на выборах президента России 21 марта. Итоговый результат Владимира Путина на выборах президента России составил 87,28%, за него проголосовали 76 277 708 человек. По результатам голосования Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. Памфилова назвала небывалым количество избирателей, проголосовавших за действующего главу государства.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Глава ЦИК заявила, что итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участи 87 576 075 избирателей. Памфилова назвала этот показатель историческим.

Помимо этого в голосовании на выборах президента России за рубежом принял участие 388 791 избиратель в 144 странах с учётом Байконура.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах главы государства в России состоялось впервые. Выборы президента России прошли также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.