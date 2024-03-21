Брюссель, 21 марта, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Европейский союз не пойдет «умирать» за Донбасс, а потому не стоит «пугать людей» неизбежностью военного конфликта. Об этом 21 марта заявил журналистам перед началом саммита организации в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне недавних слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

По словам Борреля, не нужно «пугать людей» неизбежностью военных действий, так как, по мнению дипломата, неизбежностью является только поддержка Киева ЕС.

«Речь не идёт о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта издание Politico написало, что Макрон в ходе частного разговора в Елисейском дворце заявил о возможности поражения Украины уже в очень скором времени. Французский лидер заявил, что Киеву необходимо проводить мобилизацию.

Французский лидер с конца февраля неоднократно говорил о том, что не исключает возможности отправки подразделений НАТО в зону конфликта на Украине на фоне военных неудач ВСУ. Макрон отмечал, что французская сторона намерена сделать всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 20 марта рассказал, что Франция хочет задействовать своих военных в зоне украинского конфликта. По его словам, в этом случае французский контингент будет легитимной мишенью для Вооружённых сил России.