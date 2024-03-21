Евросоюз не пойдет умирать за Донбасс, заявил Боррель
Боррель призвал не пугать людей, потому что ЕС не пойдёт умирать за Донбасс
Брюссель, 21 марта, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Европейский союз не пойдет «умирать» за Донбасс, а потому не стоит «пугать людей» неизбежностью военного конфликта. Об этом 21 марта заявил журналистам перед началом саммита организации в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне недавних слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину.
По словам Борреля, не нужно «пугать людей» неизбежностью военных действий, так как, по мнению дипломата, неизбежностью является только поддержка Киева ЕС.
«Речь не идёт о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс», — уточнил он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта издание Politico написало, что Макрон в ходе частного разговора в Елисейском дворце заявил о возможности поражения Украины уже в очень скором времени. Французский лидер заявил, что Киеву необходимо проводить мобилизацию.
Французский лидер с конца февраля неоднократно говорил о том, что не исключает возможности отправки подразделений НАТО в зону конфликта на Украине на фоне военных неудач ВСУ. Макрон отмечал, что французская сторона намерена сделать всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 20 марта рассказал, что Франция хочет задействовать своих военных в зоне украинского конфликта. По его словам, в этом случае французский контингент будет легитимной мишенью для Вооружённых сил России.