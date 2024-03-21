Нижний Новгород, 21 марта, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с инспекцией на производство артиллерийских боеприпасов к гаубицам «Гиацинт» в Нижегородской области. Об этом 21 марта сообщило Министерство обороны.

Кадр из видео

Шойгу проверил производство авиационных средств поражения, артиллерийских и танковых снарядов. Министру доложили о выполнении гособоронзаказа в полном объёме и увеличении объёма выпускаемой продукции. В частности, на предприятии многократно увеличили производство авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500, организовали массовое производство ФАБ-3000 и расширили номенклатуру артиллерийских снарядов.

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«Результатов удалось достигнуть благодаря расконсервации производственных мощностей, техническому перевооружению и модернизации производственных линий изготовления снарядов современным высокотехнологичным оборудованием», — сообщило ведомство.

Шойгу также проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов на предприятии, осуществляющем выпуск и ремонт снарядов к артиллерийскому комплексу «Гиацинт». Руководитель предприятия доложил о расширении производственных мощностей, реконструкции и оснащении цеха ремонта гильз и установке нового оборудования в цехе по производству.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта во время инспекции производства зенитных ракет на московском машиностроительном заводе «Авангард» Шойгу поручил концерну «Алмаз-Антей» и главнокомандующему сухопутных войск Олегу Салюкову интегрировать контрбатарейные радиоэлектронные станции с ударными средствами российской армии. Средства противовоздушной обороны особенно важны в сегодняшних условиях, отметил глава Минобороны и подчеркнул, что это касается и радиолокационных средств, и средств поражения.

В январе Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» в Екатеринбурге и заявил, что гособоронзаказ в 2024 году нужно выполнить в полном объёме, а модернизацию производств на предприятиях ВПК продолжат. В том же месяце глава Минобороны во время посещения ОКБ «Новатор» спросил его руководителей о выполнении плана выпуска «Калибров» в 2024 году, и ему доложили, что, несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило гособоронзаказ уже на 17%.