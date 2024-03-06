Москва, 6 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил концерну «Алмаз-Айнтей» и главнокомандующему Сухопутных войск Олегу Салюкову интегрировать контрбатарейные радиоэлектронные станции с ударными средствами российской армии. Задачу глава Минобороны поставил 6 марта во время инспекции производства зенитных ракет на московском машиностроительном заводе «Авангард».

Средства противовоздушной обороны особенно важны в сегодняшних условиях, отметил Шойгу. Он подчеркнул, что это касается и радиолокационных средств, так и средств поражения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872091" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Спектр того вооружения, против которого должны работать системы ПВО, расширяется с каждым днем. Появление у противника FPV-дронов, ударных беспилотников большей дальности, большей мощности, появление ракет HIMARS и советских образцов ударных средств поражения. Естественно, против всего этого надо решать, как защищаться», — заявил Шойгу.

Министр обороны поставил задачу сразу интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы с ударными средствами, в том числе с беспилотниками. В качестве одной из главных целей таких систем Шойгу назвал мгновенный ответ на обстрел со стороны ВСУ.

Помимо этого во время инспекции глава Минобороны выслушал доклад гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова о полном выполнении предприятием задачи по созданию средств целеуказания «Енисей» для ЗРК С-400 и радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия БПЛА «Валдай». Шойгу показали мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы контрбатарейных РЛС. Гендиректор завода «Авангард» Денис Попков доложил о расширении мощностей, открытии заводского филиала и начале строительства четырёх новых цехов. По его словам, производство продукции увеличилось в два раза.

«По итогам работы министр обороны провёл рабочее совещание с участием руководителей предприятий и представителями профильных органов военного управления», — говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» в Екатеринбурге и заявил, что гособоронзаказ в 2024 году должен быть выполнен в полном объёме, а модернизация производств на предприятиях ВПК будет продолжена. В том же месяце глава Минобороны во время посещения ОКБ «Новатор» спросил его руководителей о выполнении плана выпуска «Калибров» в 2024 году, и ему доложили, что, несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило гособоронзаказуже на 17%.

Позднее Шойгу заявил о наращивании возможностей группировок ВС РФ в зоне СВО благодаря росту производства основных видов вооружений и боеприпасов. В феврале он проверил производство переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» и поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учётом полученного в специальной военной операции опыта. Глава Минобороны поставил руководству предприятия задачу оперативно вносить коррективы и доработки.