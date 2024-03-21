Донецк, 21 марта, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Беспилотник украинской армии сбросил взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка. Об этом 21 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Уточняется, что дрон ВСУ атаковал Петровский район Донецка в 14:05 (совпадает с мск).

Украинские военные также с 13:25 трижды обстреляли Петровский район, выпустив по нему в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в городе Каховке произошло возгорание на АЗС после атаки украинского беспилотника. По его данным, никто из людей в результате атаки не пострадал.

В представительстве ДНР в СЦКК 20 марта сообщили, что ВСУ ударили по Горловке в ДНР дроном-камикадзе. Перед этим украинские войска выпустили по городу девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее в этот же день ВСУ сбросили в Каховке в Херсонской области боеприпас с беспилотника на машину скорой помощи. Уточнялось, что в автомобиле находились водитель, медик и больной ребёнок. Врач и пациент в результате атаки не пострадали.