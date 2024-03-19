Каховка, Херсонская область, 20 марта, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на машину скорой помощи в Каховке Херсонской области, сообщил в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Telegram-канал Андрея Алексеенко.

В автомобиле находился больной ребёнок, которого везли в медицинское учреждение. Медик и пациент в результате атаки не пострадали. Состояние водителя, который управлял машиной, уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта ВСУ, используя беспилотники, атаковали города Энергодар и Каменка-Днепропетровская в Запорожской области. Ударам подверглись здания, в которых находились избирательные участки.

В Каменке-Днепровской после нападения начался пожар на втором этаже здания. Избирательный участок переместили в резервное помещение.

19 марта украинские военные атаковали дроном-камикадзе посёлок Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате удара погиб мирный житель. Кроме того, ещё два человека пострадали.