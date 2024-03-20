Горловка, ДНР, 20 марта, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Украинская армия дроном-камикадзе нанесла удар по Горловке. Об этом 20 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько

Уточняется, что ВСУ атаковали Никитовский район Горловки ударным беспилотником в 15:10 мск.

Украинские войска также в период с 14:20 до 15:40 несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему за это время девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 марта ВСУ сбросили с дрона взрывоопасный предмет на Горловку. Атаке тогда также подвергся Никитовский район города.

Мэр Горловки Иван Приходько 10 марта написал, что в результате атаки на город беспилотником украинской армии пострадали сотрудники комбината «Никитовский хлеб». Он не уточнил количество пострадавших мирных жителей и характер полученных ими ран.