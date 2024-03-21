Каховка, Херсонская область, 21 марта, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Автогазозаправочная станция в городе Каховке в Херсонской области загорелась после атаки беспилотника ВСУ, сообщил 21 марта губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Телеграм канал Владимира Сальдо (t. meSALDO VGA)

«Вчера [20 марта] в Каховке в результате удара дрона украинских террористов произошло возгорание на автогазозаправочной станции на улице Мелитопольской», — сообщил он.

Губернатор добавил, что в результате ещё одного удара ВСУ повреждение получил прибывший на место ЧП пожарный автомобиль. Никто из людей не пострадал.

Кроме того, отметил Сальдо, украинская армия сбросила ночью с беспилотников три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Никто из людей не пострадал, повреждения получили окна роддома, хирургического корпуса и приёмного отделения, а также крыша терапевтического отделения.

Как сообщало ИА Регнум, СЦКК 20 марта проинформировал об атаке украинского дрона-камикадзе на город Горловку в ДНР. В результате пострадал водитель такси 1973 года рождения. Кроме того, повреждение получил трансформатор резервной насосной станции ГУП ДНР «Вода Донбасса».

В ночь на 20 марта председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Каховке на машину скорой помощи, которая везла ребёнка в больницу. Бригада и пациент не пострадали.