Москва, 21 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно арестовал основателя Gulagu.net Владимира Осечкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за оправдание терроризма, следует из карточки Мещанского суда.

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«Мещанским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Осечкина заочно», — сообщили в суде.

Осечкина поместят под стражу на два месяца в случае задержания или экстрадиции. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет).

Основателя Gulagu.net также подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Его объявили в розыск.

Головинский суд Москвы летом 2020 года заочно арестовал Осечкина. Из карточки дела следовало, что его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. Сообщалось, что он проживает во Франции. Россию он покинул после обысков, проведённых в сентябре 2015 года.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актёра Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Его обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма). Двухмесячный арест будет отсчитываться со дня его экстрадиции или фактического задержания на территории России.