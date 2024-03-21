Москва, 21 марта, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Идеи и предложения кандидатов в президенты российское руководство использует в интересах развития страны, заявил 21 марта президент Владимир Путин в обращении к гражданам после обнародования ЦИК итогов голосования на выборах.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава государства отметил, что у каждого кандидата на пост президента был собственный подход к решению проблем.

«Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у наших избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875737" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин обратился к гражданам по итогам выборов президента России

Как сообщало ИА Регнум, ЦИК 21 марта официально огласил итоги прошедших 15–17 марта президентских выборов. За Путина отдали голоса 76 277 708 человек — 87,28% избирателей. Явка, с учётом ДЭГ, составила 77,49%.

За Николая Харитонова, баллотировавшегося от партии КПРФ, проголосовали 4,31%, за Владислава Даванкова («Новые люди») — 3,85%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3,2%. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, количество голосовавших свидетельствует о высокой демократичности выборов.