Путин пообещал использовать на благо России идеи кандидатов в президенты
Москва, 21 марта, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Идеи и предложения кандидатов в президенты российское руководство использует в интересах развития страны, заявил 21 марта президент Владимир Путин в обращении к гражданам после обнародования ЦИК итогов голосования на выборах.
Глава государства отметил, что у каждого кандидата на пост президента был собственный подход к решению проблем.
«Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у наших избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», — сказал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, ЦИК 21 марта официально огласил итоги прошедших 15–17 марта президентских выборов. За Путина отдали голоса 76 277 708 человек — 87,28% избирателей. Явка, с учётом ДЭГ, составила 77,49%.
За Николая Харитонова, баллотировавшегося от партии КПРФ, проголосовали 4,31%, за Владислава Даванкова («Новые люди») — 3,85%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3,2%. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, количество голосовавших свидетельствует о высокой демократичности выборов.