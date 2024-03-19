Белгород, 20 марта, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Много жителей остаются в регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ населённых пунктах. Власти Белгородской области должны убедить их выехать оттуда, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Я лично убедился, что под обстрелами на сегодняшний день остаётся большое количество жителей. Это, конечно, недопустимо… Поэтому задача органам местного самоуправления — увеличить количество подомовых обходов по тем домам и квартирам, в которых остаются жители, и убедить по возможности переехать», — указал Гладков в видеообращении, опубликованном 19 марта в его Telegram-канале.

Он отметил, что эвакуация жителей обстреливаемых районов — это крайне сложная задача, подвергающая опасности жизни других людей. По его словам, задача усложнилась в связи с тем, что до усиления обстрелов многие жители категорически отказывались покидать свои дома.

В частности, Вячеслав Гладков заявил, что власти Белгородской области не могут эвакуировать семерых жителей Козинки из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник губернатор региона на заедании президиума «Единой России» заявил, что в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.