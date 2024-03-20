Белгород, 20 марта, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Двое мирных жителей погибли и двое пострадали 20 марта при очередном обстреле со стороны украинской армии Грайворона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

РИА Новости / Таисия Лисковец

«К большому горю, в Грайвороне погибли два мирных жителя — мужчины на момент прилета снарядов находились на улице», — написал он.

Гладков также сообщил, что у одного пострадавшего перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, второй получил черепно-мозговую травму, также осколки ранили ему лицо, повредив глаз. Раненым оказывают необходимую помощь.

Губернатор отметил, что ВСУ обстреливают Грайворонский округ с утра. Они полностью разрушили в Грайвороне пищеблок, где могла находится сотрудница учреждения. Спасатели ведут её поиски под завалами.

Кроме того, в ходе обстрелов пострадали частные дома, в том числе два наполовину разрушены. Украинские боевики также обстреляли село Головчино, повредив там окна в частном доме, и село Козинка, где от снаряда пострадал автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков ранее 20 марта сообщил, что многие жители до сих пор не покинули обстреливаемые со стороны ВСУ районы Белгородской области. Он назвал это недопустимым и поручил органам местного самоуправления убедить жителей переехать туда, где безопасно.

19 марта губернатор сообщил, что из Белгородской области в другие регионы вывезут порядка 9 тыс. детей из-за обстрелов со стороны Украины. Он отметил, что ВСУ наращивают интенсивность обстрелов.

Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что киевский режим не сможет запугать российский народ, он ответит на это большей сплочённостью. Глава государства подчеркнул, что действия украинской стороны не останутся безнаказанными.