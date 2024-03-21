Москва, 21 марта, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Россия не видит угрозы торговли нефтью себе в убыток в связи с переориентированием потоков продажи, заявил 21 марта министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для документального проекта «Нефть».

Pavel Kashaev/Global Look Press Министр иностранных дел Сергей Лавров

Лавров подчеркнул, что страна не боится конкуренции с Ираном на рынке нефти. В рамках ОПЕК+, членом которой являются и Москва, и Тегеран, есть чёткое понимание, как договариваться и искать компромиссы, добавил он.

«Не вижу каких-то проблем в том, что Иран восстановил свои законные права, обеспечивающие ему возможность развиваться, продавая нефть, получая доход, вкладывая получаемую прибыль», — заявил глава МИД.

По мнению Лаврова, рынок углеводородов будет расти. Торговля нефтью с Индией и Китаем не грозит России убытками, отметил министр. Он добавил, что Москва также увеличила экспорт нефтепродуктов в Африку в два раза за последние полгода.

При этом Лавров добавил, что намерение Запада нанести России поражение на Украине может быть связано с желанием «убрать» конкурента США на нефтяных рынках.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ещё летом 2022 года отмечал, что Россия не будет продавать нефть по заниженным ценам, так как спрос где-то снижается, а где-то растёт. Представитель Кремля тогда подчеркнул, что Москва не будет продавать ничего себе в убыток. Если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, отмечал он.

Китай в марте 2024 года импортирует рекордные объемы российской нефти. Страна готовится получить около 1,7 млн баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объёмы поставок нефти марки Sokol утроятся и составят 379 тысяч баррелей в день.

Президент России Владимир Путин 12 марта заявил, что сотрудничество в рамках ОПЕК+ позволяет удержать цены на нефть и обеспечить доходы бюджета.