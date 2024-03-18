Вашингтон, 18 марта, 2024, 20:36 — ИА Регнум. В марте закупки Китаем российской нефти премиального сорта Sokol могут достичь рекордной отметки на фоне действий Индии, которая резко снизила объёмы его приобретения из-за опасения санкций США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В этом месяце азиатская страна готовится получить около 1,7 млн баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объёмы поставок нефти марки Sokol утроятся и составят 379 тысяч баррелей в день», — отметили аналитики.

Они добавили, что пока неясно, попадут ли все грузы с горючим реальным покупателям или их отправят на таможенное хранение из-за банков, остерегающихся возможных американских ограничений.

Как сообщало ИА Регнум, главное таможенное управление КНР 20 января сообщило, что поставки нефти из России в 2023 году составили 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в годом ранее. Отмечалось, что по итогам года Россия стала главным импортёром нефти в Китай. На втором месте оказалась Саудовская Аравия (86 млн тонн), на третьем — Ирак (59 млн тонн).

В январе агентство Reuters, ссылаясь на источники в отрасли, сообщило, что Иран повысил цены на нефть для Китая, из-за чего её поставки в страну сократились. Так, ноябрьские сделки по продаже нефти заключили со скидками около $10 за баррель. В начале декабря иранские продавцы сообщили китайским покупателям о сокращении скидок до $5–6 ниже цены на нефть марки Brent. Если в октябре 2023-го китайские компании закупали в Иране 1,53 млн баррелей в сутки, то в декабре объём сократился до 1,18 млн.

Директор первого департамента Азии МИД Иван Желоховцев заявил, что у России нет цели специально заместить Иран в поставках нефти в Китай, она ведёт такие поставки на рыночной основе. Он отметил, что поставки нефти из России в КНР увеличиваются благодаря балансу спроса и предложения и совпадению интересов российской и китайской сторон.