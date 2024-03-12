Москва, 12 марта, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Сотрудничество в рамках неофициального формата Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) позволяет удержать цены на нефть и обеспечить доходы бюджета. Об этом 12 марта заявил президент РФВладимир Путинна встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин (справа) во время встречи в Кремле с победителями конкурса «Лидеры России»

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