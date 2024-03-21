На руднике «Пионер» приостановили откачку воды и продолжат разбирать завалы
Зейский район, Амурская область, 21 марта, 2024, 10:36 — ИА Регнум. На руднике «Пионер» в Приамурье, где 18 марта произошло обрушение горной породы, временно приостановили откачку воды. Спасатели продолжат разбирать завалы, сообщили 21 марта в оперативных службах.
«Приостановлена откачка поступавшей в район проведения спасательных работ воды. Будут установлены перемычки против грунтовых вод. Возобновлена раскопка завала», — процитировало представителя оперативных служб агентство ТАСС.
В оперативных службах также сообщили, что на шахте 18 марта обрушилось более 190 тысяч кубометров горной породы, а не 80 тыс. куб. м, как полагали специалисты.
Как сообщало ИА Регнум, в Амурской области 13 горняков находятся под завалами в шахте «Пионер» в Зейском районе. Авария произошла 18 марта: во время рабочей смены обрушилась горная порода. Люди оказались на глубине 120 метров.
Установить связь с ними не удалось. Спасатели начали бурить к тому месту, где, предположительно, заблокированы люди, две скважины. К настоящему моменту пробурили скважину длиной 71 метр. Из шахты вывозят грунт, постоянно работает насос, откачивающий воду.