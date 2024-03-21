Зейский район, Амурская область, 21 марта, 2024, 10:36 — ИА Регнум. На руднике «Пионер» в Приамурье, где 18 марта произошло обрушение горной породы, временно приостановили откачку воды. Спасатели продолжат разбирать завалы, сообщили 21 марта в оперативных службах.

Кадр из видео МЧС России

«Приостановлена откачка поступавшей в район проведения спасательных работ воды. Будут установлены перемычки против грунтовых вод. Возобновлена раскопка завала», — процитировало представителя оперативных служб агентство ТАСС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875695" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Приамурье на руднике «Пионер» организован комплекс работ по поиску и спасению горняков

В оперативных службах также сообщили, что на шахте 18 марта обрушилось более 190 тысяч кубометров горной породы, а не 80 тыс. куб. м, как полагали специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, в Амурской области 13 горняков находятся под завалами в шахте «Пионер» в Зейском районе. Авария произошла 18 марта: во время рабочей смены обрушилась горная порода. Люди оказались на глубине 120 метров.

Установить связь с ними не удалось. Спасатели начали бурить к тому месту, где, предположительно, заблокированы люди, две скважины. К настоящему моменту пробурили скважину длиной 71 метр. Из шахты вывозят грунт, постоянно работает насос, откачивающий воду.