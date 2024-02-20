Донецк, 20 февраля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наёмника из Грузии за убийство трёх российских военнослужащих в Мариуполе, сообщили 20 февраля в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Генпрокуратура России

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего стрелка вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

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Наёмника Мамуку Гацарелию суд признал виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

В марте 2022 года мужчина приехал на Украину. Там он заключил контракт с ВСУ, после чего его отправили в Мариуполь. По данным генпрокуратуры, находясь в квартире многоэтажного дома, он открыл огонь по четырём российским военнослужащим. Трое бойцов погибли, одному удалось выжить.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению бойца ВСУ за убийство мирных жителей Мариуполя. По решению суда, 27-летний водитель зенитно-ракетного взвода 56-й отдельной мотопехотной бригады 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» ВСУ Владислав Кулык отбывает наказание в исправительной колонии особого режима. Кулык с 24 февраля по 12 апреля 2022 года на территории Мариупольского металлургического комбината по приказу командира убил семерых мирных жителей.

Помимо этого, 11 сентября суд приговорил к пожизненному сроку 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-й бригады морской пехоты ВСУ Игоря Тарана. В марте 2022 года он на территории частного акционерного общества «Азовобщемаш» в Мариуполе расстрелял из автомата четверых мирных жителей.