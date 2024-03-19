Брюссель, 19 марта, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Европейский союз собирается в течение ближайших дней ввести пошлину в размере 95 евро за тонну зерна, ввозимого из России и Белоруссии. Об этом 19 марта сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены», — говорится в материале.

По словам источников издания, в результате этого цены на зерно вырастут не менее чем на 50%. ЕС также намерен ввести пошлины на семена масличных культур и продукты их переработки из России и Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта агентство Reuters написало, что потенциальный запрет ЕС на импорт алюминия из России может привести к ожесточённой борьбе за ресурсы между американскими и европейскими потребителями. Отмечалось, что в случае введения такого запрета дефицит алюминия может превысить 500 тысяч тонн.

Первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин 11 марта заявил ИА Регнум, что дополнительные эффекты от любых новых ограничений на импорт российского алюминия не будут значительными для отечественной экономики. Эксперт пояснил, что потребление в Европе и Северной Америке существенно превышает объёмы производства, а большая часть производимого в России алюминия экспортируется.