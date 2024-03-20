Москва, 20 марта, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна России будет обязательной для всех школ, независимо от их форм собственности, сообщило Минпросвещения на запрос главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой.

Global Look Press

«Будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания, являющуюся частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — процитировал 20 марта ТАСС ответ ведомства.

Отмечается, что Казакова в запросе указала на то, что торжественная церемония с поднятием флага России, которую в школах проводят с 1 сентября 2022 года, носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта Госдума приняла в трёх чтениях закон, который обязывает все образовательные учреждения с 1 сентября 2024 года вывешивать флаг России. Нововведение касается вузов, техникумов, колледжей и детских садов, независимо от формы собственности.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в апреле 2022 года заявил, что с 1 сентября в российских школах неделя будет начинаться с торжественной церемонии с поднятием флага и исполнением гимна. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею, отметив, что церемонию нужно проводить достойно.