Поднятие флага и исполнение гимна станут обязательными во всех школах РФ
Москва, 20 марта, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна России будет обязательной для всех школ, независимо от их форм собственности, сообщило Минпросвещения на запрос главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой.
«Будут внесены соответствующие изменения в федеральную рабочую программу воспитания, являющуюся частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — процитировал 20 марта ТАСС ответ ведомства.
Отмечается, что Казакова в запросе указала на то, что торжественная церемония с поднятием флага России, которую в школах проводят с 1 сентября 2022 года, носит рекомендательный характер.
Как сообщало ИА Регнум, 19 марта Госдума приняла в трёх чтениях закон, который обязывает все образовательные учреждения с 1 сентября 2024 года вывешивать флаг России. Нововведение касается вузов, техникумов, колледжей и детских садов, независимо от формы собственности.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в апреле 2022 года заявил, что с 1 сентября в российских школах неделя будет начинаться с торжественной церемонии с поднятием флага и исполнением гимна. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею, отметив, что церемонию нужно проводить достойно.